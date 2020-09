Napoli, parla Devis Mangia: “Andrea Petagna gioca per la squadra, Lorenzo Insigne può migliorare”

Devis Mangia, ex tecnico della Nazionale Under 21, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “In questa fase è normale provare, sperimentare altre soluzioni tattiche che possono tornare utili nel corso della stagione. Bisogna avere più soluzioni a disposizioni per variare in corso di gara. Il 4-2-3-1 per il Napoli è possibile, ma dipende dalla disponibilità dei calciatori di sacrificarsi in entrambe le fasi”.

“Andrea Petagna? E’ un attaccante che gioca per la squadra, è bravo anche a legare il gioco e può essere molto utile. Arrivò al Milan molto giovane, fu un po’ dimenticato, ma fu bravo a credere nelle sue qualità e nel fare il percorso che poi ha fatto fino a meritarsi questa chance al Napoli. Per me ha le qualità per giocarsi tutte le opportunità che Gattuso vorrà concedergli. Insigne? E’ consapevole che può sempre migliorare, l’ho allenato nel 2013 e ho sempre saputo che sarebbe diventato un calciatore determinante tra Napoli e nazionale. Ha qualcosa in più degli altri, non sono sorpreso”.

