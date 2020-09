Calciomercato Napoli, la bomba di Enrico Fedele: “José Callejon potrebbe tornare”

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Il Napoli è stato uno sprovveduto con Arkadiusz Milik, ora siamo al tira e molla. Faccio i miei auguri ad Aurelio De Laurentiis, è un personaggio particolare, ma fa bene al calcio, in una maniera o nell’altra”.

“C’è una voce che riferisce di un avvicinamento della Roma a José Callejon. Segnali di fumo ce ne sono, bisogna capire se ci sia anche l’arrosto. Qualcuno parla anche di Callejon e del Napoli, di un rapporto che magari non sia ancora veramente chiuso e possa riaprirsi. Andrea Petagna non è male? Fa parte dei giocatori di sfondamento, ha stazza, fisicità, però prevede un attacco a tre. Può essere una buona alternativa? E a chi? Oggi il giocatore importante rimane sempre il piccoletto, solo Dries Mertens, non c’è niente da fare”.

