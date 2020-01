Napoli, parla David Ospina: “Per l’Italia è importante avere portieri come Alex Meret”

David Ospina ha parlato in diretta Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “La vittoria sulla Lazio è molto importante, è facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato”.

Tra i vari argomenti, il colombiano ha toccato anche quello del rapporto con i compagni di squadra, tra cui Alex Meret. “Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare. Alex ha grande qualità, per l’Italia è importante avere portieri come Alex o Donnarumma. Io sono sempre là per aiutare, lo so che lui vuole giocare, anche io ed anche Karnezis. Facciamo tutto negli allenamenti, poi c’è la decisione dell’allenatore, c’è uno che va in campo e gli altri due sono lì per aiutare”.

Qualche battuta sull’imminente match con la Juventus. “Ci sono giocatori di altissimo livello, si può studiare ma il giorno della partita poi magari fai un’altra cosa. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, fare questa partita con la voglia e la qualità che abbiamo. I tifosi ci tengono molto? La Juve è una squadra fortissima, noi vogliamo uscire ada questa situazione, nelle ultime 3-4 partite abbiamo dimostrato che vogliamo uscirne”.