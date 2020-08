Napoli, parla Carlo Ancelotti: “Sono un grande incassatore. La verità ha molte facce”

Sono passati già parecchi mesi dal suo addio al Napoli, ma il nome di Carlo Ancelotti è rimasto ben impresso nelle menti dei tifosi azzurri. Il tecnico ha appena conquistato una salvezza tutt’altro che scontata con l’Everton, in Premier League. “Sono un grande incassatore. A Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi”, ha dichiarato il mister in un’intervista al Corriere dello Sport in cui si parla di Champions League.

Appare evidente che sono molti gli aspetti del rapporto tra Carlo Ancelotti e il Napoli che non sono ancora stati sviscerati. Probabilmente è ancora troppo presto per lasciare che il tecnico si tolga tutti i sassolini dalla scarpa. In ogni caso, Carlo Ancelotti si è espresso anche sulle altre partecipanti alla fase finale della Champions. “Juve? Per loro la coppa è un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo. Favoriti? City e Psg”.

