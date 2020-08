Dino Zoff perentorio: “David Ospina o Alex Meret? Non li vedo nemmeno giocare”

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha parlato degli azzurri e non solo ai microfoni del programma “I tirapietre” sulle frequenze di Radio Amore Campania.“Campionato vinto dalla Juventus è il campionato di Sarri? E’ il campionato della Juventus, non dell’allenatore. Se lo avesse vinto il Sassuolo, allora si potrebbe dire il campionato di De Zerbi, ma così non è stato. Ospina o Meret a Barcellona? Non li vedo la domenica, non li vedo nemmeno giocare”.

“Credo che Gennaro Gattuso sappia chi scegliere. Sono due ottimi portieri che danno garanzie entrambi. Il Barcellona è sempre il Barcellona, anche se ha perso il campionato. Il Napoli non ha nulla da chiedere, non dico che se la può giocare tranquillamente, ma sicuramente potrà farlo senza alcuna pressione. Nel calcio si parte sempre da zero a zero, su questo non ci sono dubbi. Napoli? Ho sempre un legame molto forte con questa città”.

