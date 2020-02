Napoli, parla Carlo Alvino: “Adesso si può parlare di Barcellona, è il momento giusto”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, in merito all’imminente sfida contro il Barcellona e alla vittoria di Brescia. “Adesso si può parlare di Barcellona, è il momento giusto dopo la vittoria e la parentesi di campionato. Ancora una volta c’era stato un gigantesco errore arbitrale da parte di Orsato nei confronti del Napoli, stavolta il Var ha avuto coraggio nell’andare a richiamare l’arbitro. Bravo anche Orsato nell’ammettere il proprio errore. La differenza nel campionato del Napoli è sintetizzata in tante situazioni come quella di ieri che però non hanno avuto lo stesso esito, in altre partite il rigore poteva cambiare una partita e riaprirla”.

Gli azzurri hanno già battuto il Liverpool in questa Champions League e le ultime settimane hanno portato diverse vittorie. Il Napoli è in piena corsa per vincere la Coppa Italia. Insomma, le possibilità con il Barça sono più di quelle che si possono pensare.