Cori contro i napoletani: i tifosi del Brescia emettono un comunicato per scusarsi, parla anche Massimo Cellino

in

La Curva Nord del Brescia ha diramato un comunicato dopo gli episodi di razzismo avvenuti durante la sfida al Napoli, con cori che accostavano i partenopei al Coronavirus. “Il nostro voleva solo essere uno sfottò goliardico con cori che ci sono da 50 anni a questa parte e che non hanno mai fatto del male a nessuno… Ci rendiamo conto però di avere sbagliato dato che il nostro Paese sta affrontando il possibile sviluppo di questo male e chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte”.

Anche il presidente del Brescia ha preso la parola in merito, commentando l’accaduto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Lasciateli perdere, non meritano attenzione. Sono delle fesserie alle quali volete fare subito risvolti polemici, evitiamo di creare altre polemiche. Tra me e De Laurentiis c’è una sana amicizia e rispetto reciproco, è quello che mi interessa. Io vivo la metà dell’anno a Brescia, ci sono più napoletani qui che altrove. Ho anche dei dipendenti napoletani”.