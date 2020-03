Napoli, parla Bruno Giordano: “Mi piacerebbe rigiocare con il Real, io e Diego Armando Maradona non eravamo in condizioni ottimali”

In un momento storico in cui il calcio è fermo per l’emergenza del Coronavirus, non è difficile imbattersi in excursus e dichiarazioni sul passato. L’ex calciatore di Napoli e Lazio Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, commentando l’attualità del calcio internazionale e citando alcuni ricordi con gli azzurri. “Che cosa direi Ceferin, patron della Uefa? Se si deve scegliere, si devono continuare i campionati e rimandare gli Europei. Il non completare i campionati creerebbe molti problemi. Cosa succederà ai campionati? Penso sia una questione di numeri. Giocando tutto maggio e giugno, credo che 12 giornate si possano recuperare, per chiudere il campionato. Rimandando l’Europeo sarebbe più semplice. Che partita vorrei rivedere o rigiocare? Mi piacerebbe rivedere Italia-Germania del ’70, una partita storica e bellissima. All’epoca avevo 14 anni e fu mitica. Mi piacerebbe rigiocare una partita del Napoli con il Real. Facemmo una grande partita, soprattutto al ritorno. Sia io che Maradona scendemmo in campo ma non eravamo in condizioni ottimali”.