Video – Napoli, Matteo Politano sfida Lorenzo Insigne e Paolo Cannavaro sui palleggi

Anche i giocatori di Serie A devono rimanere a casa. Da bravi professionisti, quindi, i calciatori continuano a tenersi in forma con le diverse tabelle fornite dai propri staff tecnici. Tutti vogliono mantenere una forma fisica che possa consentire loro di tornare in campo quanto prima senza incappare in particolari problemi. Qualcuno, pertanto, ha pensato bene di lanciare una sfida di palleggi via social ai propri colleghi, anche per intrattenere i tifosi. L’azzurro Matteo Politano ha partecipato volentieri, nominando il capitano Lorenzo Insigne, l’ex compagno di squadra al Sassuolo Paolo Cannavaro e Gianluca Caprari.

Ecco il suo post al riguardo su Instagram.