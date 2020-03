Napoli, parla Benito Carbone: “Carlo Ancelotti non ha fallito”

L’ex giocatore di Napoli e Inter Benito Carbone ha parlato degli azzurri e non solo in una diretta Instagram delle ultime ore. L’attuale allenatore ha detto la sua anche sulla scorsa gestione tecnica del Napoli.

“Ancelotti non ha fallito, non si può discutere Carlo come allenatore che se quest’anno si è rotto qualcosa e il Napoli non riusciva più a seguire l’allenatore. Il primo anno di Ancelotti è stato positivo: secondo posto contro una Juve che resta superiore e anche quest’anno – se il campionato ripartirà – vincerà lo scudetto perché resta un gradino sopra tutte le altre. Gattuso mi piace molto: è l’uomo giusto per riportare in alto il Napoli. Rino ha tanta personalità, è sanguigno, un trascinatore e in poco ha conquistato l’ambiente azzurro. Gattuso può aprire un nuovo ciclo”. Sono passati più di 3 mesi dall’addio di Carlo Ancelotti, che ha trovato subito una nuova squadra, ma si continua a parlare di lui.