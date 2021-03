Napoli, parla Alessandro Moggi: “Magari il club cambierà idea su Gennaro Gattuso”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile e figlio di Luciano Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. “Il calciomercato non conosce soste. Magari per pochi giorni dopo la chiusura delle sessioni, ma si riprende subito. Mi è capitato che, nell’ultima sessione, a mercato chiuso sia andato già nella sede di un club per programmare un acquisto/cessione. La panchina del Napoli? E’ una situazione in divenire. Magari il club cambierà idea su Gattuso, non si può escludere un cambiamento di scenario”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Rino è tra i migliori allenatori, come il Napoli tra i migliori club. La soluzione accontenti le parti. Se sto chiudendo un calciatore con il Napoli? No. In questa fase, se non scelgono l’allenatore, diventa difficile chiudere acquisti. Il prossimo allenatore va scelto in base alle caratteristiche della rosa. Non faccio il tecnico ma i nomi che leggo sono molto interessanti e validi per l’eventuale successione di Gattuso”.