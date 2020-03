Napoli, Paolo Del Genio è sicuro: “Mi sembra si possa già dire che sia impossibile giocare il 4 aprile”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal”. La ripresa del campionato è chiaramente lontana, mentre la UEFA attende ancora di comunicare la decisione su Euro 2020. L’incertezza regna sovrana e diventa sempre più difficile prevedere quando riprenderà il calcio vero e proprio. “Rinvio Europei? Non c’è altra strada, sono per completare quello che si è iniziato. Quando si riprenderà bisognerà iniziare da dove si era finito, quelle che non sono iniziate è il caso di spostarle di un anno. Tutti fanno delle proiezioni che mi sembra vadano nettamente in contrasto con la possibilità che il 4 aprile si possa giocare. Non voglio fare date, ma mi sembra si possa già dire che sia impossibile giocare il 4 aprile”, ha detto Paolo Del Genio. La speranza più comune tra tifosi e addetti ai lavori, comunque, rimane quella di concludere tutto in estate.