Diego Armando Maradona in isolamento: anche lui preferisce non giocare

Anche Diego Armando Maradona è un soggetto a rischio in questa pandemia di Coronavirus. Non potrebbe essere altrimenti, a causa dei problemi cardiaci avuti in passato e l’obesità che lo costringono ad una cautela maggiore. L’ex stella del Napoli, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, non può seguire la sua squadra nella Copa della Superliga argentina, che si giocherà a porte chiuse e dove sono saltati già degli incontri. Come si scrive in Sudamerica, l’ex Pibe de Oro è chiuso in una stanza non frequentata dai calciatori, sposando la linea dei rivali del River Plate che hanno preferito non scendere in campo: “Tutti sanno che le “Gallinas” non mi sono simpatiche. Ma questa volta hanno ragione a puntare i piedi e rifiutarsi di giocare”. Non è da escludere che ben presto anche in Argentina arrivi lo stop definitivo allo sport agonistico. Solo nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più preciso.