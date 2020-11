Napoli, niente clausole per il rinnovo di Gennaro Gattuso: stavolta Aurelio De Laurentiis non l’ha spuntata

Gennaro Gattuso dovrebbe rinnovare a breve con il Napoli. A rallentare tutto finora sono state quelle clausole che proprio non gli andavano giù. Su La Gazzetta dello Sport si parla proprio di come si è evoluta negli ultimi mesi la trattativa con il club azzurro. “Ricordate il summit a casa De Laurentiis in piena estate? Il Napoli avrebbe voluto un mega rinnovo con clausole e penali, esattamente come era accaduto con Sarri ed Ancelotti. Invece Ringhio non si è snaturato e ha convinto il presidente a togliere tenaglie e ganasce. Guadagnerà più di due milioni a stagione, sono dettagli: quando capisce che non va, agisce, saluta e lascia i soldi sul tavolo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Stavolta Aurelio De Laurentiis ha dovuto fare delle rinunce. Gennaro Gattuso ha lavorato troppo bene finora per non meritare una concessione. In pochi mesi è riuscito persino a portare un trofeo, rimpolpando la bacheca azzurra che era vuota da 5 anni e mezzo.