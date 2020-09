Napoli, Nicola Amoruso promuove Andrea Petagna: “È un giocatore con caratteristiche uniche”

Nicola Amoruso, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni de “I Tirapietre”, programma in onda sulle frequenze di Radio Amore Campania. “Petagna è un giocatore con caratteristiche uniche, ha grande fisicità, sa giocare per la squadra e sa far goal. Gli va data fiducia, è uno di quei giocatori dalle grandi potenzialità. Gattuso sicuramente darà grande fiducia ad Andrea. Non dimentichiamoci di Osimhen, è stato un gran bel colpo, uno di quelli che vede e sente la porta, ma bisogna mandarlo in profondità. Deve affinare un po’ la tecnica, ma è sempre migliorabile. Ha tante altre peculiarità, non dimentichiamolo. (…) Sono convinto che vedremo un buon Parma, ma la pressione è più dalla parte del Napoli. Gli azzurri devono dimostrare di ambire allo scudetto e contenderlo all’Inter e alla Juventus, ci sono tutte le carte in regola affinché la squadra di Gattuso disputi un grandissimo campionato”.

“La squadra che ha impressionato? Dico l’Inter di Antonio Conte, che mi sembra molto più forte, ha preso diversi giocatori importanti. Questo campionato sarà ancora più equilibrato, per fortuna. Non sarà semplicissimo confermarsi ancora per la Juventus. Suarez attaccante giusto per i bianconeri? Se non ha problemi fisici è il giocatore perfetto per qualsiasi squadra, è strepitoso. Sono convinto che è lui la scelta, ma non Dybala non è sacrificabile per una squadra che ambisce a vincere. Mandar via lui sarebbe controproducente. Miei ricordi di Napoli? La partenza falsa pregiudicò tutto il campionato. La partita più bella fu contro la Roma, che poi vinse lo scudetto, disputammo una grande prestazione in un San Paolo pieno e feci anche goal”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.