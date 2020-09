Calciomercato Napoli, il retroscena di Valter De Maggio: Aurelio De Laurentiis stava trattando una testa calda…

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato un retroscena di mercato sul Napoli e sul presidente. “De Laurentiis una volta era in barca a Capri con un noto manager di un calciatore, era tutto fatto, ma chiese al procuratore se il ragazzo faceva tardi la notte, gli piaceva bere, gli piacevano le veline, allora il procuratore non ha potuto smentire perché il patron sapeva fosse una testa calda, così il patron disse: ‘Va bene, ti faccio sapere’, e scomparve”.

“Non posso fare il nome per la privacy, ovviamente, ma il patron si tirò indietro dopo aver sentito il suo procuratore confermare quanto detto sul suo conto. Purtroppo conta molto anche la testa per quanto riguarda i calciatori, lo stesso Mario Balotelli, per esempio, è tra i più forti al mondo: un talento mostruoso a parer mio, ma ha un suo modo di vedere la vita. Verdi? Penso che quest’anno al Torino possa esplodere definitivamente, è un grandissimo talento inespresso”.

