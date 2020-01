Napoli, Moreno Torricelli crede in Giovanni Di Lorenzo: “È sempre presente, incisivo, pericoloso”

L’ex terzino Moreno Torricelli, vecchia gloria della Juventus e della Fiorentina negli anni ’90, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Argomento immancabile il big match tra azzurri e bianconeri al San Paolo. “La Juventus sta veramente attraversando un bel momento. Il Napoli è una squadra forte, ha la stessa rosa degli anni passati, è stata la rivale della Juventus per anni e solo adesso sta attraversando un periodo di difficoltà. Dopo la qualificazione in Coppa Italia c’è entusiasmo nello spogliatoio e credo che il Napoli voglia vincere quella partita. La Juventus dovrà fare una super prestazione. Giovanni Di Lorenzo ha enormi qualità tecniche e fisiche. È sempre presente, incisivo, pericoloso e mi ha sorpreso per la grande personalità che possiede. È una pedina importante per il calcio italiano”.

La crescita del terzino azzurro è uno dei temi più interessanti delle ultime settimane. Il giocatore ha praticamente cambiato ruolo e c’è il rischio che questa scelta tattica possa condizionare in positivo o in negativo una sua convocazione in Nazionale.