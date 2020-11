Napoli-Milan 0-1 all’intervallo: Zlatan Ibrahimovic la sblocca, Giovanni Di Lorenzo si divora il pari

Nonostante le tante voci che volevano un Napoli trasformato parzialmente nel 4-3-3, Gennaro Gattuso non cambia modulo contro il suo ex Milan. Al San Paolo, in assenza di Victor Osimhen, è Dries Mertens ad agire da centravanti, ma nei primi 20 minuti i padroni di casa faticano tantissimo a costruire gioco e vengono schiacciati dai rossoneri. Tiémoué Bakayoko subisce anche la beffa di un giallo dubbio. Il solito Zlatan Ibrahimovic non può non approfittarne per metterci il suo zampino. Su cross di Theo Hernandez lo svedese riesce a spizzare di testa e battere sia Kalidou Koulibaly sia Alex Meret per lo 0-1.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Solo dopo la batosta il Napoli si sveglia e riesce a imbastire qualche azione degna di nota. Hirving Lozano è molto dinamico, ma inconcludente, specie nell’ultimo passaggio. Bene Matteo Politano, che ci prova più volte da fuori area, seppur invano. La vera occasione per pareggiare, però, capita tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, che sugli sviluppi di un corner al 27′ colpisce in pieno la traversa. All’intervallo è 0-1 per gli ospiti.