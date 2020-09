Napoli, Maurizio Pistocchi boccia il 4-3-3: “Non è una soluzione ideale”

A Radio Marte è intervenute nelle ultime ore Maurizio Pistocchi, che ha parlato anche del Napoli nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. “Griglia di partenza per il campionato? Molto dipenderà da quello che succederà nel residuo periodo del calciomercato. La situazione economica di tutti i club è tale che non c’è liquidità. Uno che ha i soldi e però non li spende è proprio il Napoli, che ha il bilancio migliore di tutti. Sia i tifosi che i dirigenti devono esserne orgogliosi. In prima fila ci sono Inter e Juventus, poi Lazio e Napoli.

“Se si vendono giocatori come Allan e Koulibaly bisogna prenderne di più bravi, altrimenti si peggiora. Ho sentito parlare di ritorno al 4-2-3-1 ma servirebbe un giocatore dietro le punte. Mertens ormai è un attaccante, ha fatto più gol di tutti nella storia del Napoli. Il trequartista è un centrocampista offensivo, quindi fa le due fasi. Gli esempi sono Zola, Donadoni, Di Stefano, Maradona è stato il più grande di tutti. Maradona ha perso il sondaggio contro Del Piero per il numero 10 migliore? Era del 2010, ma comunque non era credibile. I sondaggi vanno bene su situazioni un po’ più serie. 4-3-3? Non è una soluzione ideale, bisognava prendere Berardi o un giocatore con quelle qualità. Mi stupisce la situazione che si è creata con Milik, perché lui al Napoli può servire molto. Deve solo migliorare la cattiveria sotto rete perché sbaglia gol molto facili”.

