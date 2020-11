Napoli, Massimo Ugolini commenta la crescita di Lorenzo Insigne: “Gennaro Gattuso è importantissimo”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a cominciare dal rapporto tra Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso in uno dei suoi interventi in diretta da Napoli. “Gattuso è importantissimo per Insigne, che l’ha accolto subito al meglio lo scorso dicembre. Il feeling nato tra i due è qualcosa di particolare. Non s’era mai nascosto Rino, lodando a più riprese in passato le qualità di Insigne. L’altra sera Lorenzo ha ribadito quello che tutti sanno, ossia che giocare con la maglia del Napoli è più difficile per un napoletano, con cui i tifosi sono meno indulgenti. A volte questo aspetto lo fa soffrire, ma il rapporto con la piazza è completamente ricucito”.

Oggi il capitano azzurro rappresenta l’uomo in più del Napoli. Dries Mertens ha cambiato ruolo e Victor Osimhen deve ancora calarsi nella parte. Sulle spalle di Lorenzo Insigne ci sono tutte le responsabilità della stagione che dovrà ricondurre il Napoli in Champions League.