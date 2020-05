Napoli, Lorenzo Insigne comunica alla squadra il ritorno agli allenamenti

in

“Si torna al lavoro”. Un annuncio importante, emozionante, quello di Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, ai suoi compagni di squadra. Nella giornata di ieri è arrivata infatti l’autorizzazione dalla Regione Campania con la nuova ordinanza circa gli allenamenti. Si potrà lavorare al centro sportivo svolgendo gli esercizi in forma individuale. La notizia era arrivata già venerdì ai calciatori. Il 1° maggio il capitano aveva parlato al telefono con il presidente Aurelio De Laurentiis e ha diffuso la notizia al resto della squadra con una comunicazione ufficiale nella chat di gruppo.

Un passo in avanti fondamentale verso la libertà, andando incontro al ritorno alla normalità, auspicabile quanto prima. Tuttavia, l’ombra della minaccia di uno stop definitivo è sempre dietro l’angolo. Secondo la Repubblica, infatti, il Premier Giuseppe Conte potrebbe chiudere i rubinetti del calcio italiano già mercoledì. In tal caso si avvierebbe senza ombra di dubbio una sequela di polemiche per svariate settimane.