Napoli, Lorenzo Insigne a fine partita: “Stiamo dando continuità al lavoro”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sampdoria-Napoli. “Stiamo dando continuità al lavoro, oggi è stata una vittoria del gruppo. Chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano, è questo lo spirito giusto. Siamo stati bravi a restare calmi e a portare i tre punti a casa. Ora che tutti torneranno ci daranno una grossa mano. Siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti ai tanti infortuni, soprattutto grazie alla grinta del mister, una cosa che ci sta trasmettendo. È importante per affrontare ogni partita con lo spirito giusto. Ora pensiamo partita dopo partita. Veniamo da tre risultati utili di fila, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Bisogna restare sempre così concentrati. Mancini in tribuna? Ho la fiducia del c.t., ho sempre risposto bene quando mi ha chiamato in causa. Sto dando tanto al Napoli anche per conquistarmi un posto per gli Europei. Ora qui siamo sulla strada giusta. All’inizio abbiamo fatto tanti danni, ora bisogna rimediare e fare il meglio possibile”.