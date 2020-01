Napoli-Lazio 1-0: Lorenzo Insigne decide il match e gli azzurri si qualificano per le semifinali di Coppa Italia!

Il Napoli si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, in cui sfiderà la vincente di Inter-Fiorentina. Dopo nemmeno due minuti gli azzurri sono andati in vantaggio nella gara dei quarti con la Lazio, grazie a una rete di Lorenzo Insigne. All’8° minuto, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore agli aquilotti per fallo di Elseid Hysaj su Felipe Caicedo. Dal dischetto, però, la sfortuna ha iniziato ad accanirsi contro Ciro Immobile, quasi colpito da una “seccia” dei suoi concittadini. Il bomber laziale è scivolato dagli 11 metri, poi ha colpito la traversa nella ripresa, durante la quale gli è stato anche annullato un goal per giusto fuorigioco. L’espulsione di Elseid Hysaj è stata presto pareggiata da quella di Lucas Leiva per proteste.

Due pali per il Napoli nel secondo tempo: prima su colpo di testa di Arkadiusz Milik, poi su tiro a giro di destro di Mario Rui. A nulla sono servite le folate offensive finali degli ospiti, costretti a disperarsi anche dopo la rete annullata a Francesco Acerbi. Il Napoli torna a vincere al San Paolo contro una squadra di Serie A. Non accadeva da ottobre.