Napoli-Lazio 1-0 all’intervallo: Ciro Immobile scivola sul rigore, espulsi Elseid Hysaj e Lucas Leiva

Succede di tutto nel primo tempo di Napoli-Lazio. Dopo nemmeno due minuti gli azzurri vanno sorprendentemente in vantaggio con una bella azione di Lorenzo Insigne. Entrando in area dal vertice, il capitano partenopeo si beve la difesa capitolina con una finta, battendo poi Thomas Strakosha con un diagonale. All’8′, però, l’arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti per fallo di Elseid Hysaj su Felipe Caicedo. L’attaccante, tra l’altro, aveva già colpito il pallone finito comodamente tra le mani di David Ospina. Dal dischetto, però, Ciro Immobile scivola e la sfera che impatta sul suo sinistro finisce oltre la traversa.

Al 19′ il Napoli si lamenta per un presunto tocco di mano di Francesco Acerbi, già ammonito, ma nel prosieguo dell’azione Elseid Hysaj ferma Ciro Immobile con le cattive e viene espulso. Gennaro Gattuso inserisce Sebastiano Luperto per Stanislav Lobotka, ma 6 minuti più tardi la medesima sorte capita a Lucas Leiva, che dopo aver ricevuto un’ammonizione generosa 6 minuti più tardi manda a quel paese il direttore di gara, vedendosi sventolare il rosso.