Napoli, l’allenamento post-Torino: Kalidou Koulibaly tra campo e palestra

Dopo il successo sul Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 20.45. Con la speranza che l’emergenza del Coronavirus non faccia slittare ancora delle partite. Il club teme già per la trasferta di campionato a Verona della settimana prossima.

Parte di coloro che sono andati in campo contro il Torino hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Allenamento in campo per alcuni degli uomini che non hanno preso parte alla gara. Fernando Llorente e Amin Younes hanno lavorato in palestra. Kalidou Koulibaly ha svolto parte di lavoro in campo e parte in palestra. Dries Mertens, che è già rientrato in gioco col Toro nonostante la botta subita col Barcellona, sta recuperando pienamente. Il suo apporto sarà fondamentale contro l’Inter, nella gara più importante di questa stagione.