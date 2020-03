Napoli, i grandi meriti di Gennaro Gattuso contro il Torino

Gennaro Gattuso ha cambiato il Napoli. Nonostante il minore appeal rispetto al suo predecessore Carlo Ancelotti, il tecnico azzurro è riuscito a riprendere in mano la stagione dei partenopei. La squadra è migliorata sia sul piano fisico sia su quello mentale. Raggiungere la Champions rimane improbabile, ma non impossibile. Anche La Gazzetta dello Sport riconosce i meriti di “Ringhio”. “C’è tanto di Gattuso in questa rinascita napoletana. L’ha saputa costruire di settimana in settimana, tirandosi dalla sua parte il gruppo e infondendo nei giocatori uno spirito diverso, da battaglia. Il suo Napoli ha dominato il Torino senza andare mai in affanno, la coppia dei centrali difensivi, Maksimovic-Manolas, ha reso inermi Zaza e Belotti e per Ospina è stata una serata di assoluta tranquillità, fatta eccezione per i rimi dieci minuti, quando il Toro è partito sparato, mettendo un tantino in apprensione la difesa napoletana. La resa dei granata è stata troppo frettolosa, determinata anche dalla pressione del Napoli che poco ha lasciato all’avversario”.