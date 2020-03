Napoli, la figuraccia di Aurelio De Laurentiis: vuole riprendere gli allenamenti, ma anche Castel Volturno è contro di lui

Il Napoli ha fissato per il prossimo 25 marzo la ripresa degli allenamenti, provocando disappunto in Lega Serie A e non solo. Anche Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno, si oppone. “Gli allenamenti al Centro sportivo? Credo che in questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l’indispensabile, poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport. In una situazione preoccupante come quella che stiamo vivendo, dobbiamo avere le idee chiare e bisogna permettere solo ciò che può essere indispensabile. Tutto il resto va messo da parte ed è il caso che tutti si adoperino in tal senso. Lo sport può passare in seconda linea, non è un aspetto prioritario”, ha detto a Il Mattino. Aurelio De Laurentiis, però, è di coccio. Il presidente azzurro sta indispettendo molti addetti ai lavori insieme a Claudio Lotito. Non a caso, entrambi hanno ricevuto una sonora ramanzina da Urbano Cairo, patron del Torino, che li ha accusati di guardare ai loro interessi personali.