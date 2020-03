CDS – Napoli, il rinnovo di Fabian Ruiz in bilico: Aurelio De Laurentiis chiede una clausola da 180 milioni

in

La prima pagina del Corriere dello Sport apre oggi con il titolo: “Game Over”. Il Presidente del Brescia Massimo Cellino risponde alle accuse e spegne le speranze: “Lotito vuole lo scudettto? Diamoglielo. Ma dimentichiamoci il campionato. Quella è la peste“. Sui tagli ai calciatori: “Via un terzo a stipendi, tv e tasse” e sul caso preparatori: “Non hanno detto la verità“. In taglio alto spazio a Paulo Dybala, ennesimo sportivo risultato positivo al Coronavirus: “Anche Dybala!“. Douglas Costa, intanto, torna in Brasile.

Per quanto riguarda il mercato, si parla del rinnovo di Fabian Ruiz: il Napoli e l’entourage dello spagnolo si riaggiorneranno a fine stagione. Real Madrid, Barcellona e Manchester City rimangono alla finestra. La clausola di 180 milioni di Euro richiesta da Aurelio De Laurentiis è considerata esagerata, ma solo con questo prezzo il club azzurro si sentirà al sicuro. La controparte, però, chiede una clausola più ragionevole, sugli 80-90 milioni di Euro.