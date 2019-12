Napoli-Inter si gioca sul mercato: scambi all’orizzonte

in

Il mercato di gennaio è alle porte e il Napoli si prepara a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe stata già una chiacchierata con l’Inter per un clamoroso scambio di prestiti. Uno scenario che finora non era mai stato considerato nemmeno dai tifosi.

I nerazzurri avrebbero proposto Matteo Politano in cambio di Fernando Llorente. Si tratterebbe di uno scambio di sei mesi tra i due club e che darebbe modo ad entrambi gli allenatori di poter contare su alternative diverse. D’altro canto, fu proprio Conte a portare Llorente in Italia ai tempi della Juve, nel 2013. Politano, invece, sembra uscito dai radar della Nazionale e vuole tornare a conquistare la fiducia di Mancini. La palla passa ora a Gattuso. Llorente potrebbe essere sacrificabile, considerando anche il buon momento di Milik e la duttilità di Mertens. Difficilmente, però, lasciar andare Llorente porterebbe a un ripensamento su Ibrahimovic.