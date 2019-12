Mertens e il rinnovo: i dettagli

Il futuro di Dries Mertens va ancora stabilito. Ne ha parlato anche il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “C’è la proposta del Napoli di 3 milioni più bonus per due anni, penso che Dries sarebbe anche risposto a firmare per due anni, ma magari a 4 e non 3 più bonus. Da quello che so io, Mertens a certe condizioni firma anche per due anni. Lui ha un mercato vivo, una clausola di 10 milioni che vale solo per l’estero entro il dieci gennaio”.

Insomma, le possibilità che il belga parta e si trasferisca all’estero già nelle prossime settimane sono veramente pochissime. I tifosi partenopei hanno più di un motivo per sentirsi ragionevolmente tranquilli. Gattuso non vuole mollare Mertens, che al momento è anche uno degli elementi più incisivi della rosa azzurra. Le festività natalizie dovrebbero contribuire a rasserenare ulteriormente gli animi e a cancellare gli attriti con la società.