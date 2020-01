Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta, Sportmediaset e Sky

in

Manca pochissimo a Napoli-Inter e le indiscrezioni sulle probabili formazioni delle due squadre aumentano. Per i padroni di casa, in porta dovrebbe essere confermato Alex Meret, con Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Sebastiano Luperto e Mario Rui a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo spazio ad Allan, Fabian Ruiz e Piotr Zielinksi. In avanti le scelte sono costrette: Arkadiusz Milik sarà spalleggiato da Lorenzo Insigne a sinistra e da José Callejon a destra.

Antonio Conte, invece, non ha preparato particolari sorprese. Dubbi su Stefano Sensi e Alessandro Bastoni: al contrario delle aspettative, il primo dovrebbe andare in panchina e il secondo essere titolare.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

Probabili formazioni Sportmediaset



Probabili formazioni Sky



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva; Gagliardini, Brozovic; Biraghi, Sensi, Lautaro Martinez; Lukaku. Allenatore: Conte.