Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo interrogati su Napoli-Inter: c’è chi tifa per gli azzurri

“Se guarderò Napoli-Inter? Stasera porto fuori Ciro, il cane”. Risposta ironica di Maurizio Sarri su precisa domanda al termine di Juventus-Cagliari 4-0. I bianconeri sono momentaneamente a 3 punti di vantaggio sui nerazzurri e chiaramente devono sperare in un successo dei partenopei nella corsa allo scudetto. Il mister della Juve ha citato comunque il Napoli parlando dei progressi recenti della “Vecchia Signora”. “Come continuità forse è stata la migliore prova della stagione, ottanta minuti sul livello dei primi quarantacinque con Udinese, Samp e Napoli. Una qualità che avevamo espresso solo a sprazzi oggi l’abbiamo espressa più a lungo. In campo dobbiamo essere ordinati, in maniera da pressare certe situazioni. Oggi siamo stati più ordinati del solito”.

Non si nasconde invece Cristiano Ronaldo. “Non so se la vedrò, ma sicuramente spero che l’Inter possa perdere contro il Napoli, sarebbe ovviamente la cosa migliore per noi. Però dobbiamo stare tranquilli e pensare a fare il nostro”.