Napoli-Inter, Kalidou Koulibaly in dubbio: da smaltire l’infortunio subito contro il Parma

Manca ormai meno di una settimana alla grande sfida dell’Epifania con l’Inter, in programma la sera del 6 gennaio al San Paolo. Come l’anno scorso, partenopei e nerazzurri si affronteranno nel corso delle festività natalizie Per l’occasione Gennaro Gattuso spera di recuperare Kostas Manolas, ma resta in dubbio l’impiego di Kalidou Koulibaly, fuori dalla gara col Parma persa in casa 2-1. Non sarebbe ancora chiaro il tipo di infortunio rimediato dal senegalese quando, in corsa, cadde praticamente da solo facendo subire il primo goal della partita al Napoli. Ufficialmente si parla di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra.

Secondo i media, servirà ancora un po’ di tempo per smaltirla e si attendono gli aggiornamenti dei prossimi giorni. Una tegola non indifferente per gli azzurri, che anche nel pieno delle loro risorse hanno subito volentieri delle reti anche nei match più semplici. Le chance di battere l’Inter capolista si stanno assottigliando.