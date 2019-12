Calciomercato Napoli, ora anche la Roma vuole Dries Mertens. Occhio a Matteo Politano…

Dan Friedkin è pronto per far vincere la Roma. “Sono convinto che il marchio Roma possa espandersi e apprezzarsi. Che i ricavi debbano aumentare. E che sia fondamentale vincere qualcosa, essendo una squadra di calcio”, ha dichiarato il nuovo acquirente giallorosso. Non sarà una squadra utile per ricostruire e poi rivendere. La Roma vuole risultati immediati e tornare nel calcio d’élite, mettendo i bastoni tra le ruote anche al Napoli. Dan Friedkin non è un esperto di calcio, ma si dice già affascinato dalla capitale. “Sono innamorato di questa meravigliosa città sin dal primo giorno. È piena di vita e di storia. Ho deciso di investire qui perché voglio lasciare un segno anche nella storia sportiva della città” ha raccontato ai suoi collaboratori più stretti, aspettando di poter esprimere la sua gioia in un’intervista di presentazione.

Tra gli obiettivi di calciomercato della Roma figurerebbero anche Matteo Politano, cercato dal Napoli, e soprattutto Dries Mertens. La clausola che vieta al belga di cambiare squadra in Italia è sempre in vigore, ma qualora si andasse verso la scadenza…