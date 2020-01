Napoli-Inter, Gattuso in conferenza: “Fare calcoli o palleggiare? Un po’ e un po’…”

“Non dobbiamo pensare al ciclo terribile di partite che abbiamo, ma a preparare quella di domani. Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima, una delle più forti a livello fisico e che abbina qualità di gioco. Serve la gara perfetta. Se facciamo la gara fatta col Sassuolo, saranno guai per noi. Dobbiamo tenere bene il campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo”, così ha esordito Gennaro Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter.

“Non sento molto la gara con l’Inter, oggi sono il tecnico del Napoli, sono orgoglioso di esserlo. sento solo l’importanza della partita, non perché si chiama Inter, il passato è passato. Dobbiamo rispettare quest’Inter, ha mentalità e grandi giocatori, noi dobbiamo prepararla bene e giocarla al meglio”. Per quanto riguarda la difesa, invece, è “una questione collettiva, di come tenere il campo, qualcosa col Sassuolo s’è visto a tratti, i terzini hanno fatto meglio rispetto al Parma, dobbiamo continuare su questa strada. Roma non è stata costruita in un giorno, ora dobbiamo limitare i danni ed avere pazienza”, ha spiegato il mister.

Non si esclude, però, di arrivare a scegliere se fare calcoli o giocarsela contro i nerazzurri. “Un po’ e un po’. Se lavori in un certo modo… noi prepariamo il tenere botta negli allenamenti, ma anche il palleggiare. L’errore ci sta, ma l’importante è avere equilibrio e annusare i pericoli”.