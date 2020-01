Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly cercato anche dal West Ham, ma servono quasi 100 milioni

Il calciomercato Napoli continua a rivelarsi interessante anche per quel che concerne le operazioni in uscita. Risuonano infatti le sirene della Premier League intorno al nome di Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato dal Sunday Express, non solo il Manchester City, ma anche il West Ham si sarebbe fatto avanti per il difensore senegalese. Sarebbe stata già stabilita una cifra importante per l’offerta, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis sta temporeggiando per capire cosa convenga fare. Gennaro Gattuso è appena arrivato ed è presto per definire i ruoli di ognuno. KK può essere ancora importante per il Napoli. Il centrale azzurro è attualmente infortunato e non sarà della gara contro l’Inter, ma c’è chi crede ancora tanto in lui. La prima metà di stagione non ha rispettato gli standard di quella passata, ma prima di parlare di una cessione serve riflettere. Non saranno accettate offerte che non si avvicinino ai 100 milioni di Euro.