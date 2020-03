Napoli, insieme a Castel Volturno viene congelato anche Gennaro Gattuso

Il Napoli ha comunicato la sospensione degli allenamenti fino a data da destinarsi. Se ne riparlerà quando sarà il caso in relazione agli sviluppi della diffusione del Coronavirus in Italia. Aurelio De Laurentiis ha preferito così non creare un precedente simile, poi ha dovuto prendere atto delle difficoltà logistiche che ogni persona incontrerebbe per gli spostamenti a Castel Volturno. Il divieto di spostarsi da un Comune all’altro rappresenta un problema anche per i calciatori, che vivono in zone diverse.

Intanto, il futuro di Gennaro Gattuso non appare più così chiaro. L’allenatore del Napoli ha la possibilità di recedere entro il 30 aprile il suo contratto con scadenza nel 2021, ma per farlo dovrebbe rinunciare a tutto l’ingaggio. In una situazione del genere è praticamente impossibile programmare qualsiasi mossa di mercato o progetto tecnico. Il calcio intero è congelato in ogni sua parte. Presto i club si muoveranno per tagliare gli ingaggi dei propri tesserati e non andare in perdita.