Napoli, il timore di Umberto Chiariello: “Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic non possono essere persi a parametro 0”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto con il suo Edito Napoli nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, esprimendo le sue perplessità sul mercato azzurro. “Non si possono dare giudizi per qualcosa che è ancora in corso. Il vero problema del Napoli era quello di monetizzare con le cessioni di Allan e Kalidou Koulibaly, liberandosi del primo con il minimo sindacabile. Quelli per Koulibaly, invece, sono soldi importanti”.

“Una volta ceduto il calciatore senegalese, la priorità del Napoli sarà trovare un accordo con coloro che sono in scadenza. Il punto è che calciatori come Arek Milik e Nikola Maksimovic non possono essere persi a parametro zero, quindi si lavorerà con gli scambi”. L’idea del Napoli è sempre quella di mettere in piedi degli scambi con la Roma. Anche Elseid Hysaj ha il contratto in scadenza e il club partenopeo ha fretta di individuare la strada giusta per evitare di perdere i propri calciatori senza monetizzare.

