GAZZETTA – Sandro Tonali è del Milan, Nicolò Zaniolo rimanda l’operazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la foto di Sandro Tonali in maglia rossonera ed il titolo: “Tonali, cose da Milan”. Il nuovo centrocampista rossonero aveva telefonato a Gennaro Gattuso per chiedere il permesso di poter indossare la maglia numero 8 del Milan, appartenutagli per lungo tempo. Nel frattempo si muove il mercato in uscita, con Lucas Paquetà pronto a passare in Francia al Lione. Parla Sinisa Mihajlovic:“Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me”. Si sfoga ai microfoni della rosea il tecnico del Bologna, che non è più positivo al Coronavirus ed ora potrà tornare ad allenare i suoi ragazzi sul campo. “Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso”.

Nella giornata di ieri è arrivato il responso dell’infortunio riportato da Nicolò Zaniolo in nazionale: si tratta, di nuovo, di una lesione del legamento crociato anteriore. Dovrà fermarsi sei mesi il centrocampista classe 1999 della Roma e della Nazionale italiana: l’operazione, inizialmente prevista per oggi, è stata rimandata. Il padre Igor: “Ora ha paura”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.