Napoli, il rinnovo di Gennaro Gattuso non è in dubbio: da definire bonus e diritti d’immagine

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli non è mai stato messo in discussione, nonostante i risultati più recenti non siano stati forieri di grandi successi per gli azzurri. A sostenerlo è l’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. L’accordo tra l’allenatore calabrese e Aurelio De Laurentiis c’è e non è saltato, ma rimangono alcuni punti legati a bonus e diritti d’immagine che vanno ancora definiti.

I legali del mister hanno valutato il contratto sottoposto dagli avvocati del Napoli e l’hanno rispedito alla Filmauro per correggere determinati aspetti. In sostanza, non dovrebbero esserci grossi problemi prima della firma. Tra il presidente e il tecnico il rapporto è ancora ottimo: i due continuano a sentirsi, specie in questo periodo complicato per l’allenatore, e discutono anche di futuro. A breve inizierà il mercato invernale e il Napoli sarà di certo protagonista, fosse anche solo in uscita, pur di sistemare la rosa.