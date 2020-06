Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno: “Stanislav Lobotka ha svolto lavoro intero con il gruppo”

Mancano solo due giorni alla ripresa del campionato per il Napoli, che martedì sera affronterà l’Hellas Verona in trasferta. L’allenamento svolto oggi a Castel Volturno ha visto protagonisti gli azzurri reduci dai festeggiamenti della vittoria della Coppa Italia, ma sempre sul pezzo. La SSC Napoli, attraverso un comunicato apparso sul proprio portale ufficiale, ha diramato il consueto report sulla sessione.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento su circuito e seduta tattica per reparti. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka ha svolto lavoro intero con il gruppo”. Gennaro Gattuso sta già pensando alla formazione e in porta dovrebbe esserci David Ospina. Si sogna la Champions League.