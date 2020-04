Napoli, il cordoglio della società per la scomparsa di Franco Lauro

Giornata di grande tristezza il mondo del giornalismo sportivo: è morto il collega Franco Lauro, noto giornalista di Rai Sport. Il Napoli, attraverso un messaggio su Twitter, ha voluto ricordare il giornalista: “La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio”.

All’inizio della sua carriera, Franco Lauro ha lavorato in testate locali e radio private romane prima di arrivare in nel 1981. Per due anni è stato speaker ufficiale del Palasport della capitale. Nel 1982-83 curava le telecronache del campionato di calcio per la trasmissione Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione. Sua la maratona di 32 ore consecutive in servizio a causa dell’attentato terroristico alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996: seguì tutti i collegamenti con le reti e i Tg. Nel 2003 gli venne affidata, in coppia con Giampiero Galeazzi, la “Domenica Sportiva” del cinquantenario, quindi nel 2004 “Domenica Sprint” e “90º minuto Serie B”.