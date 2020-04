Calciomercato Napoli: José Callejon non rinnova, Jeremie Boga è l’obiettivo

Il Napoli sta ormai per perdere José Maria Callejon al termine della stagione in corso. Se per Lorenzo Insigne e Dries Mertens ci sono buone possibilità di permanenza nei prossimi anni, è difficile credere che il calciatore spagnolo possa rinnovare, per questo si valutano già diverse piste per il futuro. Il club azzurro aveva proposto il rinnovo senza ottenere aperture da parte dell’entourage del diretto interessato.

Il Napoli avrebbe individuato da tempo un altro esterno offensivo: si tratta di Jeremie Boga, classe ’97, ala del Sassuolo che il Chelsea, suo vecchio club, può ancora riscattare. Un giocatore di assoluto rispetto, oltre che di grande valore. Gli manca solo l’approdo in una grande club. In alternativa rimane sempre valida l’opzione che porta a Milot Rashica del Werder Brema. Con José Callejon rimarrà comunque un rapporto di grande stima e amicizia. Dal punto di vista professionale, però, le strade sono destinate a separarsi.