Napoli, i dubbi di Antonio Corbo: “Si può fare a meno di Arkadiusz Milik? Giusto insistere su José Callejon?”

Nel suo editoriale “Il Graffio” su la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha posto tre interrogativi per il Napoli di Gennaro Gattuso, che domani sarà di scena al Tardini.

“Il primo dubbio lo fionda Rodrigo De Paul, che porta in vantaggio l’Udinese ma conferma le tracce di un difetto strutturale, il Napoli è vulnerabile sulla sinistra. La difesa è poco protetta da un centrocampo troppo gentile, elegantemente ossessivo nel possesso palla, ripetitivo nel giro-palla e nei passaggi all’indietro, ma debole nell’interdizione. Il secondo dubbio lo solleva Milik: si può fare a meno di lui se Mertens (uscito con il mal di schiena) non incide? Con i tre nani volanti il Napoli ieri era innocuo. Insistere su Callejon, questo il terzo dubbio, non è buona prova di coerenza, se l’esterno spagnolo avverte come ieri tutti i languori del suo inevitabile addio”, ha scritto Antonio Corbo.

