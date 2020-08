Napoli, Gennaro Iezzo parla chiaro: “Contagi? Una vacanza può anche saltare”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo, che ha detto la sua sulla situazione del Coronavirus che sta minacciando di nuovo il calcio italiano. “Sono risaliti un po’ i dati, molti giocatori contagiati, molti di rientro dalla Sardegna. Io sono del parere che quando c’è una situazione così particolare una vacanza magari può anche saltare, magari tra un anno ne fai una più importante, così si contribuisce a non peggiorare la situazione e mettere in crisi il sistema. Io a 20 anni? Per come sono io, anche a 20 anni avrei evitato, magari nelle vicinanze ed in barca, vivendo in una regione bellissima. Poi il virus puoi prenderlo pure al negozio sotto casa, ma per chi fa questo mestiere e deve far ripartire il sistema calcio bisognerebbe essere più attenti”.

Anche il Napoli è rimasto coinvolto nel vortice degli ultimi contagi. I timori per l’inizio della Serie A aumentano.