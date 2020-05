Napoli, Gennaro Gattuso farà il sergente a Castel Volturno: allenamenti al massimo per non rischiare alla ripresa

Il Napoli sta per tornare a sostenere delle sedute d’allenamento individuali. Alle sedute sarà presente in prima persona anche il mister Gennaro Gattuso. 110 metri a disposizione di quattro calciatori per ognuno dei turni: si arriverà separati, ognuno nella propria auto, già pronti per correre, con magliette e pantaloncini. Si resterà per un’ora circa, a distanza, poi si ripartirà verso casa. La doccia non si potrà fare a Castel Volturno e sarà necessario cambiarsi più volte.

Per i giocatori sarà comunque possibile accedere direttamente ai tre campi, inaccessibili invece gli spogliatoi, le palestre e gli uffici. Oltre che Gennaro Gattuso ci saranno i dottori e i due fisioterapisti. Il mister ha chiesto di allenarsi con grande impegno nonostante il clima di incertezza. Non si sa se la stagione riprenderà o meno, ma il tecnico pretende che i suoi ragazzi si preparino al meglio per non essere colti in contropiede se la Serie A dovesse ricominciare all’improvviso.