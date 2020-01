Napoli, Gennaro Gattuso avrebbe deciso: David Ospina giocherà solo in Coppa Italia

David Ospina potrebbe giocare in Coppa Italia. Gennaro Gattuso non vuole adottare il turnover di portieri sperimentato da Carlo Ancelotti, quindi l’estremo difensore colombiano dovrebbe essere impiegato sempre e solo nella coppa nazionale. Agli ottavi di finale gli azzurri sfideranno il Perugia tra 11 giorni. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono da Castelvolturno. Alex Meret è il numero uno indiscusso tra i pali, David Ospina sarà solo il suo sostituto. Il portiere italiano deve conquistarsi gli Europei: il duello con Pierluigi Gollini per la maglia di terzo portiere dell’Italia non si è ancora risolto.

Il giornale francese “Nice Matin”, intanto, elogia proprio David Ospina. Pù di 4000 votanti lo hanno eletto infatti come miglior portiere del decennio del Nizza. “Nessuno conosceva questo portiere quando sbarcò dalla Colombia a soli vent’anni. Eppure Ospina ha fatto dimenticare la partenza di Lloris. Vivace sulla sua linea di porta, attento nelle prese, bravo con i piedi”.