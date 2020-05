Napoli, Gennaro Gattuso andrà in videoconferenza quotidiana con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli

Domani potrebbe riaprire Castel Volturno, quindi tutti i membri del Napoli si stanno organizzando per gli allenamenti. Ci saranno due sessioni di lavoro al giorno, con 12 calciatori impegnati per ogni sessione, 4 per ognuno dei 3 campi di gioco. Tutti assistiti da due membri dello staff di Gennaroo Gattuso. La prima sessione di lavoro si svolgerà al mattino, l’altra subito dopo pranzo. Ogni giocatore avrà a disposizione un kit con almeno tre cambi, dal momento che i completini dovranno essere lavati a casa. Anche la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli parla su Twitter della ripresa: “Se non risultassero tamponi positivi domani riaprirà il centro sportivo dì Castel Volturno”.

Da Tuttosport, invece, si apprende che il mister Gennaro Gattuso aggiornerà dei lavori quotidianamente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Tutte le sere Gattuso terrà una videoconferenza con De Laurentiis e Giuntoli per fare il punto sull’attività di allenamento e sui progressi”.