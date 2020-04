Napoli, Fulvio Collovati è dubbioso: “Kalidou Koulibaly era uno dei migliori tre difensori al mondo”

Kalidou Koulibaly sembra uno dei principali candidati a lasciare Napoli. Il difensore senegalese ha avuto diversi problemi in questa stagione, tra i quali un infortunio a dicembre. Da quando c’è Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, il centrale non ha quasi mai giocato. Per questo la cessione appare come un’opzione valida, così da non far calare troppo il prezzo del cartellino.

Pure Fulvio Collovati, ex difensore e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, non vede di buon occhio la situazione del giocatore e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Koulibaly che conosciamo tutti era uno dei migliori tre difensori al mondo, ma deve tornare ad essere quel centrale lì. Non so perché sia peggiorato. Può essere un fatto mentale, sarà scoraggiato. Non si sa neanche se vuole restare a Napoli. Possono esserci tante cose nella sua testa, ma se ritornerà il Koulibaly che tutti conosciamo quella con Manolas può essere una delle coppie migliori del campionato”.