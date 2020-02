Napoli, Franco Lauro parla di Diego Demme: “Mi è piaciuto subito quando ha parlato di un sogno che si realizza”

Diego Demme continua a lasciare il segno. L’ex Lipsia, arrivato a Napoli da poche settimane, è già stato identificato come il miglior innesto del mercato di gennaio. Una pedina fondamentale per la fase più calda e importante della stagione, con le coppe di mezzo. Anche Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul giocatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. “Questo Napoli si è troppe volte smarrito quest’anno, contro il Barcellona deve arrivarci concentrato e sul pezzo fino alla partita precedente. Sarebbe un passo indietro eclatante andare a giocare con un’altra testa contro il Brescia. Demme? Mi è piaciuto subito quando ha parlato di un sogno che si realizza, arrivando in una realtà importante come Napoli. Entrare nei meccanismi, nel cuore della gente, nella testa dei compagni, non è da tutti”. Contro il Barcellona il tedesco avrà l’occasione d’oro di entrare definitivamente nel cuore dei napoletani.